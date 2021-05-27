РИАМО - 27 мая. С начала текущего года земельные инспекторы Воскресенска осмотрели почти 3,1 тыс. участков с целью выявить на них нарушения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Контролеры фиксировали капитальные строения, чтобы выявить недвижимость без регистрации, факты использования земель, которые предназначаются для личного использования в коммерческой деятельности, нарушения земельного законодательства и землепользования. Таким образом, нарушения удалось выявить на порядка 2,2 тыс. участков.

«В этом году земельные инспекторы одновременно ведут работу по осмотрам земель в разных направлениях для выявления нарушений земельного законодательства, нецелевого использования, очагов борщевика, несанкционированных объектов придорожного сервиса, нелегальных свалок, незарегистрированной недвижимости и помощи собственников в ее регистрации», - сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что проведение такой работы обоснованно необходимостью предотвратить нарушения на региональной земле, а также привести участки в порядок с целью использовать их по назначению и без нарушений.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что порядка 2,2 тыс. участков земельные инспекторы осмотрели по заданию ФНС с целью подтвердить коммерческое использование земель, которые предназначаются для садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Свыше 900 земель осматривались для того, чтобы выявить объекты без регистрации.

Инспекторам также предстоит осмотр восьми участков возле дорог и 925 участков с риском возникновения незаконных свалок. Если нарушения будут выявлены, то материалы по ним направят в соответствующие органы для исправления нарушения.