РИАМО - 27 мая. Первый замруководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук принял участие в мероприятии «Индустрия коммуникаций - 2021: драйверы, тренды и регулирование» в рамках экспертного клуба Национального рекламного форума - 2021, выступив в блоке «Регулирование социальной рекламы».

В обсуждении законодательных инициатив по внесению изменений в закон «О рекламе» в части распространения социальной рекламы приняли участие представители федеральных исполнительных органов власти: Минэкономразвития РФ, МЧС России, ФАС России, представители ведущих общественных организаций и профессиональных сообществ.

«Растет социальная ответственность бизнеса: прибыль перестает быть основным приоритетом, важнее становятся взаимоотношения с окружающим миром, репутация, взаимопонимание между потенциальными партнерами и целевыми группами», - сказал председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы, президент АКАР Сергей Пискарев.

Он подчеркнул, что главная цель социальной рекламы – не просто привлечь внимание широкой аудитории к назревшим проблемам общества, но и создать новые социальные ценности, инициировать процесс постепенного позитивного изменения образа мышления и поведенческих моделей людей, отказ от деструктивных привычек.

«Нужна полная прозрачность при регулировании социальной рекламы, мы должны понимать, кто и что делает в целях эффективного взаимодействия социальной рекламы с потребителями. Это касается и терминологии, и верификации заказчика, и порядка распространения. Очень важен вопрос качества контента социальной рекламы, который неизбежно связан с финансированием этой деятельности», - отметил Александр Менчук.