РИАМО - 27 мая. Рабочие приступили к ремонту еще двух подземных пешеходных переходов, расположенных на северо-западе и юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы начались на улице Саломеи Нерис и на Новочеремушкинской улице. Переход на Пролетарском проспекте уже привели в порядок.

В работе остаются переходы на Каширском проезде, проспекте Андропова, Ленинском и Балаклавском проспектах, 5-ом Донском проезде, 106 км МКАД и в Зеленограде.

Всего до конца года капитально отремонтируют 14 подземных пешеходных переходов. Там заменят керамическое покрытие стен лестничных сходов и пешеходного тоннеля на гранитную облицовку, отремонтируют системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции и другое.