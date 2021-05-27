РИАМО - 27 мая. Заторы на столичных дорогах в четверг вечером достигли 8 баллов из 10 возможных, улучшение ситуации обещают не раньше 20 часов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Транспортные заторы наблюдаются в центре города: в Таганском районе, вдоль набережных, на Тверском бульваре, улицах Лубянка, Полянка и Солянка. На Садовом кольце пробки отмечаются в районе станций метро «Маяковская», «Смоленская», «Парк Культуры» и «Таганская».

Автомобилями перегружено Третье транспортное кольцо, а также въезды на трассу.

Серьезные заторы наблюдаются на проспекте Мира, Профсоюзной улице, проспекте Вернадского и на Ботанической улице.

На МКАД самые сильные затруднения движения отмечаются на юго-востоке, юго-западе и севере магистрали.

Стабилизируется дорожная ситуация только к 22 часам, когда пробки уменьшатся до 3 баллов.