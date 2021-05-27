РИАМО - 27 мая. Административный протокол был составлен на рэпера Элджея, у певца выявили признаки опьянения при управлении авто, его остановили на одной из столичных улиц, сообщает пресс-служба ЦОДД.

На исполнителя сотрудники правоохранительных органов составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В вопросах безопасности движения на улицах и дорогах города в ЦОДД Москвы соблюдают политику «нулевой толерантности». В особенности это относится к тем людям, которые употребляют спиртные напитки и садятся за руль в состоянии опьянения.

Столичным автолюбителям напомнили, что вождение в нетрезвом виде – это одно из самых опасных нарушений ПДД. Водитель в таком состоянии за рулем может попасть в ДТП, в котором могут погибнуть случайные прохожие, а также другие водители и их пассажиры.

«Мы считаем, что водитель, несмотря на его «звездный» статус, должен быть наказан по всей строгости закона, и в настоящий момент мы готовим официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД», – подчеркнули в ЦОДД.

Данные нарушения недопустимы на дорогах мегаполиса. Это должен осознавать каждый автолюбитель, и особенно те люди, которые взяли на себя ответственность перед большим числом подписчиков в своих соцсетях.

Популярного исполнителя за рулем авто остановили ночью 26 мая по адресу: проспект Маршала Жукова, 90.