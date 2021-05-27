РИАМО - 27 мая. В связи с тем, что в интернете продолжает расти число предложений о продаже тритонов, жителей Подмосковья просят не отлавливать этот вид земноводных, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Этот вид относится ко 2-й категории (Красной книги Московской области – ред.) как сокращающийся в численности и уязвимый. Я обращаюсь с просьбой к жителям Подмосковья не отлавливать и не приобретать тритонов. Их очень сложно содержать, поскольку этот вид половину времени года проводит в воде, а половину – на суше», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что изъятие краснокнижного вида из природы предусматривает наказание.

Согласно обследованию натуралистов-любителей из Серпухова, длительная зима не нанесла ущерба гребенчатым тритонам, которые обитают в Павленском озере, а также в озерах-старицах долины Оки.

Кроме Серпухова, гребенчатый тритон обитает в национальном парке «Лосиный остров» и Талдомском округе.

Данный вид тритонов занесен не только в Красную книгу Московской области, но также Москвы, Тверской и Тульской областей. Особенность тритонов заключается в их чувствительности к химическому загрязнению воды.