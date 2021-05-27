РИАМО - 27 мая. В связи с тем, что в интернете продолжает расти число предложений о продаже тритонов, жителей Подмосковья просят не отлавливать этот вид земноводных, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Он добавил, что изъятие краснокнижного вида из природы предусматривает наказание.
Согласно обследованию натуралистов-любителей из Серпухова, длительная зима не нанесла ущерба гребенчатым тритонам, которые обитают в Павленском озере, а также в озерах-старицах долины Оки.
Кроме Серпухова, гребенчатый тритон обитает в национальном парке «Лосиный остров» и Талдомском округе.
Данный вид тритонов занесен не только в Красную книгу Московской области, но также Москвы, Тверской и Тульской областей. Особенность тритонов заключается в их чувствительности к химическому загрязнению воды.
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