РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 мая. В Московском областном онкологическом диспансере (МООД) Балашихи жители региона могут сделать «паспорт кожи» – исследование на инновационном цифровом дерматоскопе, которое позволяет обнаружить злокачественные опухоли кожи даже на самых ранних стадиях, сообщается на сайте медучреждения.

29 мая в МООД пройдет День диагностики меланомы. Однако проверить состояние своего здоровья может каждый желающий в любое время. В конце 2020 года в медучреждении начал работу инновационный цифровой дерматоскоп Fotofindeг. Его назначение – обнаружить злокачественные опухоли кожи даже на самых ранних стадиях.

«Использование цифрового дерматоскопа позволяет выполнить дерматоскопию с большим разрешением, зафиксировать фото новообразования, а также привлечь к помощи в диагностике искусственный интеллект», – сказал заведующий онкологическим отделением опухолей молочной железы и кожи №6 ГБУЗ МО «МООД» Денис Сидоров.

Он добавил, что система анализирует полученные изображения, выявляя патологические участки и мгновенно выводя их на экран компьютера. По полученной информации формируется так называемый «паспорт кожи» – исследование, в котором зафиксированы локализация и внешний вид всех родинок на коже.

Паспорт нужен тем пациентам, у которых на теле более десятка диспластических невусов или больше 50-100 обычных родинок. С помощью исследования можно отслеживать, в каком состоянии находятся кожные покровы пациента в тот или иной промежуток времени.

Такая процедура также очень актуальна для тех, кто получал солнечные ожоги, у кого в семейном анамнезе были случаи онкозаболеваний кожи, в том числе меланомы.

Жители Московской области могут пройти обследование на новом аппарате. По этому поводу обращаться можно по телефону +7(495)529-50-64.