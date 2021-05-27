РИАМО - 27 мая. Эксперты Высшей школы экономики составили рейтинг 19 крупнейших мегаполисов мира по эффективности действий городских властей во время пандемии коронавируса, Москва заняла второе место рейтинга, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Рейтинг охватывает данные с февраля 2020 по май 2021 года.

Первое место занял Сингапур. На оценку повлияли такие факторы, как наличие развитой инфраструктуры системы здравоохранения, низкий уровень безработицы, устойчивость бюджета, низкий уровень госдолга, а также поддержка бизнеса.

«С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 млрд рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тыс. организаций. Это позволило Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются», – сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Например, общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 трлн рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%. При этом торговые обороты растут на фоне пониженной посещаемости торговых центров, которая в апреле 2021 года была на 24% ниже уровня 2019 года. Это означает, что значительная часть потребления перешла в онлайн формат.

По устойчивости бюджета среди остальных мегаполисов Москва заняла первое место. По сравнению с остальными, долг столицы до пандемии был небольшим, это позволило увеличить расходы на борьбу с пандемией.

Эксперты, которые проводили исследование, считают, что именно эти накопленные остатки финансов позволили столице России так высоко подняться в рейтинге. Расходы за 2020 год увеличились с 279 млрд рублей до 400 млрд.

«Наряду с Москвой наилучшие показатели у азиатских мегаполисов – Сингапура, Шанхая, Сеула, Пекина, которые вошли в топ-5. Национальные экономики АТР в целом понесли меньшие потери по сравнению с Европой и Северной Америкой. Первое место именно Сингапура связано в том числе и масштабными расходами города-государства на поддержку населения и бизнеса», – пояснил автор исследования, директор центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

По его мнению, власти этих городов тоже смогли выстроить эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений, что помогло сохранить контроль над заболеваемостью и уменьшить ущерб с точки зрения здравоохранения.

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