РИАМО - 27 мая. Эксперты Высшей школы экономики составили рейтинг 19 крупнейших мегаполисов мира по эффективности действий городских властей во время пандемии коронавируса, Москва заняла второе место рейтинга, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.
Рейтинг охватывает данные с февраля 2020 по май 2021 года.
Первое место занял Сингапур. На оценку повлияли такие факторы, как наличие развитой инфраструктуры системы здравоохранения, низкий уровень безработицы, устойчивость бюджета, низкий уровень госдолга, а также поддержка бизнеса.
Например, общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 трлн рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%. При этом торговые обороты растут на фоне пониженной посещаемости торговых центров, которая в апреле 2021 года была на 24% ниже уровня 2019 года. Это означает, что значительная часть потребления перешла в онлайн формат.
По устойчивости бюджета среди остальных мегаполисов Москва заняла первое место. По сравнению с остальными, долг столицы до пандемии был небольшим, это позволило увеличить расходы на борьбу с пандемией.
Эксперты, которые проводили исследование, считают, что именно эти накопленные остатки финансов позволили столице России так высоко подняться в рейтинге. Расходы за 2020 год увеличились с 279 млрд рублей до 400 млрд.
«Наряду с Москвой наилучшие показатели у азиатских мегаполисов – Сингапура, Шанхая, Сеула, Пекина, которые вошли в топ-5. Национальные экономики АТР в целом понесли меньшие потери по сравнению с Европой и Северной Америкой. Первое место именно Сингапура связано в том числе и масштабными расходами города-государства на поддержку населения и бизнеса», – пояснил автор исследования, директор центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
По его мнению, власти этих городов тоже смогли выстроить эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений, что помогло сохранить контроль над заболеваемостью и уменьшить ущерб с точки зрения здравоохранения.
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