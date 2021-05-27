«В рамках летней оздоровительной кампании на базе 28 школ будут функционировать школьные лагеря, в которых отдохнут 3,3 тыс. детей. Кроме того, на базе 21 школы для 365 подростков организуем трудовую занятость», – сказал Ружицкий.