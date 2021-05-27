РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В 21 школе городского округа Люберцы организуют летние трудовые бригады для 365 подростков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«В рамках летней оздоровительной кампании на базе 28 школ будут функционировать школьные лагеря, в которых отдохнут 3,3 тыс. детей. Кроме того, на базе 21 школы для 365 подростков организуем трудовую занятость», – сказал Ружицкий.
Он подчеркнул, что дети отдельных категорий – это 145 человек – отправятся на море в Крым. Еще 47 детей отдохнут в подмосковном лагере Пушкинском городском округе.
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