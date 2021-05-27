РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. Администрация городского округа Люберцы и предприятие «Энергоконтракт-Томилино» заключили соглашение, оно нацелено на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму порядка 500 млн рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Подписание документа состоялось на заседании Союза промышленников и предпринимателей городского округа, посвященном Дню российского предпринимательства. В мероприятии поучаствовал куратор окружного ЦУР, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«В рамках президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство» и задач, поставленных губернатором Андреем Воробьевым в своем обращении, подписали соглашение между администрацией Люберец и предприятием «Энергоконтракт-Томилино». Цель документа – реализация инвестиционных проектов на общую сумму порядка 500 млн рублей, что позволит создать более 60 новых рабочих мест. Кроме того, предприятие сможет увеличить объем выпускаемой продукции, расширить рынки сбыта, подготовить профессиональные кадры», – отметил Ружицкий.

Вместе с министром глава округа поздравил представителей бизнес-сообщества с профессиональным праздником.

«Дорогие друзья! Искренне благодарен вам за ту помощь, что вы оказали округу во время пандемии! Медицинские маски, халаты, экраны, санитайзеры, вода, кофе – это лишь малая часть того, что вы поставили нашим медикам! Огромное вам спасибо! От всего сердца желаю вам успехов и дальнейшего развития! Сильная экономика – сильное Подмосковье», – сказал Ружицкий.

Роман Терюшков также отметил поддержку предпринимателей во время пандемии.

«От правительства Московской области и от себя лично благодарю вас за труд, за новые рабочие места, за готовность безвозмездно помогать! Год назад весь мир столкнулся с пандемией, никто не знал, что с этим делать. Закрылось большое количество предприятий. Вы выстояли и продолжили оказывать поддержку тем, кто в ней нуждался!» – заключил министр.