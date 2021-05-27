РИАМО - 27 мая. Матери, которые воспитывают трех и более детей, должны получать зарплату от государства, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Чтобы у нас не было бедных или малоимущих, мама от 3+ несовершеннолетних детей должна получать государственную заработную плату как работающая мама», - сказала Семенова в ходе онлайн-конференции, посвященной всероссийскому проекту «Многодетная Россия».

Она отметила, что размер зарплаты матери должен зависеть от количества детей. Кроме того, необходимо зафиксировать должность работающей мамы.​

Председатель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович подчеркнула, что помощь нужно оказывать не только малообеспеченным и нуждающимся семьям. Это позволит всем россиянам чувствовать поддержку государства.

«Нам нужна стабильность и поддержка государства в том, что, родив ребенка, у него будет свое пособие», - сказала Карпович.

Проект «Многодетная Россия» позволяет семьям из регионов РФ раскрывать свой потенциал, обмениваться опытом и получать поддержку в развитии детей. В рамках всероссийского проекта проводятся фестивали, форумы, акции и конкурсы.