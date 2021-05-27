РИАМО - 27 мая. Матери, которые воспитывают трех и более детей, должны получать зарплату от государства, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
Она отметила, что размер зарплаты матери должен зависеть от количества детей. Кроме того, необходимо зафиксировать должность работающей мамы.
Председатель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович подчеркнула, что помощь нужно оказывать не только малообеспеченным и нуждающимся семьям. Это позволит всем россиянам чувствовать поддержку государства.
«Нам нужна стабильность и поддержка государства в том, что, родив ребенка, у него будет свое пособие», - сказала Карпович.
Проект «Многодетная Россия» позволяет семьям из регионов РФ раскрывать свой потенциал, обмениваться опытом и получать поддержку в развитии детей. В рамках всероссийского проекта проводятся фестивали, форумы, акции и конкурсы.
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