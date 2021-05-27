РИАМО - 27 мая. С начала текущего года в подмосковных парках побывали около 12 млн человек, в парках прошло более 1 тыс. мероприятий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В парках проводятся различные спортивные мероприятия, акции, концерты, также открываются веревочные парки и лодочные станции.

«Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ежегодно в Подмосковье растет количество парков культуры и отдыха. Сегодня на территории региона функционируют 170 парков.

В Подмосковье благоустроят свыше 60 парков в 2021 году>>