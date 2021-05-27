РИАМО - 27 мая. На церемонии награждения победителей первой премии губернатора Московской области «Медиана» в сферах средств массовой информации, интернет-блогов и социальных сетей представили выставку о народных художественных промыслах региона. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте комитета по туризму Подмосковья.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте, можно увидеть павловопосадские платки, федоскинские шкатулки, изделия гжельских мастеров и многое другое.

Премия «Медиана» учреждена для поддержки талантливых авторов, освещающих в СМИ и интернете актуальные для жителей Подмосковья проблемы. Основные критерии оценки работ – социальная значимость материалов для Московской области, актуальность поднятых тем и глубина их раскрытия, достоверность и яркость исполнения.

Премия присуждается за освещение социально-экономического развития Подмосковья, популяризацию культурного и исторического наследия региона, формирование патриотических ценностей.

Строгих номинаций в конкурсе нет, конкретный жанр и тематику работ определяют сами авторы. Премию планируют проводить ежегодно.