РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В 2021 году около 90 выпускников школ городского округа Люберцы претендуют на медаль «За особые успехи в учении», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«21 и 22 мая 2021 года во всех образовательных учреждениях прозвенели последние звонки. В этом учебному году заканчивают школу 1 347 выпускников 11 классов, в прошлом учебном году было 1 393. Среди них 87 школьников - претенденты на медаль «За особые успехи в учении», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что выпускников 9 классов - 2,9 тыс. человек. В прошлом учебном году их было 2 826.

«На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 165 учеников, среди них 55 обучающихся из 11 классов и 60 человек - из 9 классов. Победителями и призерами на заключительном этапе олимпиады стали 8 человек, из них 3 призера - из 11 классов. Именную стипендию главы городского округа Люберцы получили 40 человек», - добавил Ружицкий.