РИАМО - 27 мая. Более 50 парков Подмосковья приглашают семьи с детьми на мероприятия в честь Дня защиты детей, который отмечают 1 июня, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Для маленьких жителей Подмосковья пройдут различные концерты, представления, а также гости смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах.

«К Международному дню защиты детей подмосковные парки культуры и отдыха традиционно подготовили множество ярких и интересных мероприятий. Посетителей парков ждут веселые игровые программы, концерты, конкурсы, различные мастер-классы, детская дискотека и многое другое. Приглашаем всех отметить этот прекрасный детский праздник в наши парки», - сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Так, 30 мая в 11:00 в парке городского округа Фрязино пройдет праздничная программа «Яркие краски лета». Гостей ждут интерактивные игры от народного коллектива театральной студии «Мы!», вокальные номера от солистов музыкального театра RED, народные забавы от коллективов «Веретейка» и «Светелка», а также мастер-класс по живописи от члена Союза художников Подмосковья.

В этот же день на центральной сцене парка «Пехорка» в Балашихе пройдет концерт Школы воздушной гимнастики города, ученики которой являются участниками российских и общеевропейских соревнований.

1 июня площадь парка «Елочки» в Домодедове с утра до вечера будет наполнена детским смехом и зажигательной музыкой. Посетителей парка ожидает большая и интересная программа.

А парк «Крестов брод» в Рошале приглашает на бодрящую зарядку «Утро в Лукоморье», анимационную программу для всей семьи «Планета детей», творческие мастер-классы, спортивные игры и эстафеты, детскую дискотеку, также организуют уголок настольных игр «Забавы 3/9 царства».

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