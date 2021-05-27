РИАМО - 27 мая. С 14 по 18 июля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» – это синтез звука, искусства и особенной атмосферы.

Его главные идеологи – президент фестиваля народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский и худрук фестиваля, главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, главный дирижер Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко.

Как уточняется на сайте музея «Новый Иерусалим», в этом году откроет фестиваль Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Концерт состоится в уличном атриуме музея. Начало в 20:00. В программу вошли произведения Стравинского, Равеля, Цемлинского.

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова также сыграет на закрытии фестиваля. В концерте прозвучат произведения Рахманинова, Малера, Стравинского.

Также на фестивале выступят Российский национальный молодежный симфонический оркестр, государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», московский камерный оркестр Musica Viva и другие.