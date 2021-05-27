РИАМО - 27 мая. В прошлом году подмосковные библиотеки выдали свыше 22 млн книг, в них зарегистрированы свыше 1,5 млн читателей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В четверг отмечают Общероссийский день библиотек. На территории региона действует 951 библиотека: одна областная – Московская губернская универсальная библиотека и 950 муниципальных.

Во всех региональных библиотеках есть доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. На базе 150 библиотек открыты удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки.

Сейчас в библиотеке зарегистрирован каждый пятый житель Подмосковья. Треть из них – дети до 14 лет.

В прошлом году библиотеки посетили 8,7 млн человек, выдано более 22 млн книг.

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