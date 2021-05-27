РИАМО - 27 мая. Пробки на дорогах столицы в четверг вечером составили 7 баллов из 10 возможных, к 18:00 ситуация на московских дорогах усугубится, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В центре города автомобильные заторы наблюдаются на Большой Лубянке, Большой Полянке, Большой Ордынке, Неглинной и Тверской-Ямской улицах. На Садовом кольце пробки только на юге и севере магистрали.

Самые сильные пробки сейчас наблюдаются на Третьем транспортном кольце в районе Лефортовского тоннеля и Савеловского вокзала, а также по всей магистрали.

Движение затруднено на Краснопрудной улице, на Проспекте Мира. Большая пробка образовалась на Можайском шоссе после ДТП. Есть проблемы и на Варшавском шоссе ближе к центру.

На МКАД самые сильные затруднения движения на юго-востоке, юго-западе и севере магистрали.

К 18:00 дорожная ситуация должна осложниться до 8 баллов. Стабилизируется ситуация только к 22 часам, когда пробки уменьшатся до 3 баллов.