РИАМО - 27 мая. На территории Московской области функционируют одна государственная библиотека и 950 муниципальных, которые ежегодно обслуживают более 2 млн читателей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В четверг в России отмечают День библиотек. В Московской области традиционно пройдут различные тематические мероприятия: детские утренники, онлайн-обзор «Интересные факты о библиотеках», виртуальные беседы о книгах, фотоконкурсы.

«В региональных библиотеках трудятся высококвалифицированные, преданные своему делу специалисты, которые бережно хранят историческое наследие нашей страны и региона», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Библиотечная сеть Московской области – одна из самых больших в России. Включает в себя 1 государственную и 950 муниципальных библиотек. Из них более 500 находятся в сельской местности.

«Ежегодно подмосковные библиотеки обслуживают около 2 млн пользователей. Для того, чтобы оставаться востребованными среди жителей, в регионе ведется большая работа по модернизации учреждений. Для удобства многое переводится в электронный вид, дополняются современные форматы подачи материалов, чтобы привлечь как можно больше молодежи», – сказал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что в регионе действуют 160 удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки. Также сейчас активно ведется работа по переформатированию некоторых библиотек под пространства для семейного культурного просвещения.

В них предусмотрены зарядки для гаджетов, велопарковки, зоны для обеда, игротеки. К концу года в Подмосковье таких библиотек должно быть 30, на сегодняшний день в новый формат переведены уже более половины учреждений.

В прошлом году 5 подмосковных библиотек выиграли конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета (35 млн рублей) на создание модельных библиотек. Речь идет о Сергиево-Посадской центральной библиотеке им. Горловского, Егорьевской городской библиотеке-филиале, Сергиевской сельской библиотеке (Коломна), Балашихинской библиотеке им. Белого и библиотеке им. Артюхина в селе Решоткино (Клин).