РИАМО - 27 мая. Церемония прощания с актрисой Ниной Шацкой состоялась в Москве, она умерла 23 мая на 82-м году жизни, сообщает Nation News.

Церемония прошла в ритуальном зале ЦКБ управления делами президента РФ на улице Маршала Тимошенко в столице.

Шацкая умерла от двусторонней пневмонии, которая образовалась на фоне перенесенного ею коронавируса.

Артистку похоронят на Троекуровском кладбище рядом с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и актером Владимиром Качаном.

Актриса известна российскому зрителю по фильмам «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Коллеги».