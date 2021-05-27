РИАМО - 27 мая. Житель подмосковного Реутова, 23-летний защитник из казанского «Рубина» Илья Самошников вызван в национальную сборную для подготовки к финалу чемпионата Европы по футболу – 2020, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова готовится в Австрии к финальному этапу Евро-2020. Среди 30 кандидатов на участие в главном международном турнире года числится Илья Самошников, чей путь в большой футбол начался в спортивной школе «Приалит» в Реутове.

«Благодарен всем за оказанное мне доверие. Не хочу загадывать, но, безусловно, хотелось бы выиграть в финале чемпионата Европы», – отметил Самошников.

Футбольный путь спортсмена начался в родном Реутове на стадионе «Старт». Илья тогда попал в набор к тренеру-дебютанту Максиму Зюзину. Реутовцы выиграли первенства области и Москвы, а в команды мастеров пробились четверо воспитанников «Приалита».

«Характер и желание – этими качествами Илья отличался с первой тренировки. Про таких фанатов футбола говорят: «Спит с мячом». Быстро стал капитаном команды. Где-то год-полтора был спад из-за того, что парень несколько отставал от ровесников в физическом развитии. Но затем все пришло в норму. Родители, было дело, хотели отдать сына в другую футбольную школу, устроить ему смотрины в Москве. У нас на эту тему состоялся серьезный разговор. Сказал, что я верю в Илью, что он в Реутове сможет раскрыться. Илья никогда не забывает заходить к нам в гости, когда приезжает в наш город в отпуск. Однажды провел для наших малышей мастер-класс. Надеемся, будет делать это почаще», – сказал Зюзин.

Илья Самошников родился 14 ноября 1997 года. Мастер спорта по футболу. Воспитанник спортшколы «Приалит» в Реутове. С 2020 года выступает в РПЛ за «Рубин» (Казань). 15 марта 2021 года впервые вызван в национальную сборную для участия в матчах отборочного турнира ЧМ-2022. 11 мая включен в список для подготовки к финальной стадии ЧЕ-2020.

Каторов передал Самошникову свои поздравления и напомнил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева в городе в составе спорткомплекса «Старт», где продолжает работу спортшкола «Приалит», также была открыта академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева, которую возглавил наставник голкипера Вячеслав Чанов.