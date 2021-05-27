РИАМО - 27 мая. Арбитражный суд Москвы поддержал решение подмосковного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Шинэко» в реестр недобросовестных поставщиков из-за того, что компания отказалась от исполнения контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратились представители школы №2, которые попросили внести данные об ООО «Шинэко» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение капитального ремонта ограждения, благоустройство территории (покрытие для спортплощадок).

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении компании подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд. Но столичный суд отказал «Шинэко» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.