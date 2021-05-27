РИАМО - 27 мая. С 1 по 11 июля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в городском округе Клин состоится Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль пройдет в седьмой раз. С начала существования он занял важное место в культурной жизни страны как представительный музыкальный форум, в рамках которого выступают выдающиеся коллективы и исполнители.

Весной 2019 года он вошел в Европейскую ассоциацию фестивалей, наряду с театральным фестивалем во французском Авиньоне и музыкальным в шотландском Эдинбурге.

В прошлом году фестиваль прошел в августе с соблюдением всех антикоронавирусных требований. На площадке музея была установлена концертная площадка на 600 зрителей, все выступления проходили на открытом воздухе.

В заключительной программе выступили народный артист РФ Денис Мацуев, народный артист СССР Юрий Башмет и государственный симфонический оркестр «Новая Россия».