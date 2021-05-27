РИАМО - 27 мая. Система-112 Московской области с начала эксплуатации приняла более 50 млн вызовов от жителей региона, которым нужна была помощь в беде, сообщает пресс-служба системы.

Сейчас более 90% вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему-112, остальные уходят на традиционные номера 01, 02, 03 и 04.

Большинство звонков – свыше 70% – адресовано скорой медицинской помощи, более 26% – полиции и ГИБДД, остальные 4% – пожарной охране, аварийной газовой и другим службам.

Каждый год по номеру 112 звонят более 7 млн раз. Исключением стал прошлый год, когда на номер поступило свыше 11 млн звонков из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году специалисты принимали около 30 тыс. вызовов за день, хотя раньше в сутки поступало 21-23 тыс. вызовов.

Среди важных показателей работы системы-112 Московской области отмечается сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на комплексные происшествия на 20%, а это оказание срочной медицинской помощи в «золотой час», когда еще возможно минимизировать развитие опасных осложнений.

Кроме того, усовершенствован механизм более точного определения местоположения заявителя, что сейчас актуально в связи с началом ягодно-грибного сезона. В системе-112 большое внимание уделяется поиску заблудившихся в лесу людей. За последнее время значительно снизилось количество «потеряшек».

Сейчас система-112 – это 490 объектов по всей Московской области, 3 689 операторов 112 и диспетчеров экстренных оперативных служб. Ежесуточно на смену заступают более 350 специалистов для помощи тем, кто попал в беду. Система функционирует 24 часа 7 дней в неделю.

Представители системы‑112 Подмосковья принимают участие в салоне по безопасности>>