РИАМО - 27 мая. Таганский районный суд Москвы признал компанию Googl LLC виновной по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ и обязал выплатить 3,5 млн рублей штрафа, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.
Данная статья означает, что оператор поисковой системы не выполнил требования суда и продолжил отображать по некоторым запросам те ресурсы, доступ к которым в России ограничен законодательством.
Сегодня Таганский суд также оштрафовал Twitter на 19 млн рублей.
Недавно на 27 млн рублей оштрафовали компанию Facebook за отказ удалять публикации, которые нарушали законодательство.
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