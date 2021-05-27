РИАМО - 27 мая. Таганский районный суд Москвы признал компанию Googl LLC виновной по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ и обязал выплатить 3,5 млн рублей штрафа, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Данная статья означает, что оператор поисковой системы не выполнил требования суда и продолжил отображать по некоторым запросам те ресурсы, доступ к которым в России ограничен законодательством.

Сегодня Таганский суд также оштрафовал Twitter на 19 млн рублей.

Недавно на 27 млн рублей оштрафовали компанию Facebook за отказ удалять публикации, которые нарушали законодательство.

Роскомнадзор пригрозил замедлить сервисы Google в России>>