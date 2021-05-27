РИАМО - 27 мая. Таганский районный суд Москвы в четверг вынес решение о штрафе в 1,5 млн рублей в отношении организации TikTok за неудаление информации, сообщает пресс-служба суда.

Штраф вынесен из-за совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

TikTok - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Запущенная летом 2018 года международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.