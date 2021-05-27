РИАМО - 27 мая. Правоохранители задержали неоднократно судимую женщину, подозреваемую в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Труп мужчины с колото-резанными ранениями был обнаружен в четверг на лестничной клетке в подъезде жилого дома на Шарикоподшипниковской улице в Москве.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность подозреваемой установлена», - отметила Иванова.

Ей оказалась местная жительница, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.