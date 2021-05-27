РИАМО - 27 мая. «Театральная студия» для детей от 10 до 14 лет начнет работать в Московском областном театре кукол 10 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Студия, которая готовится к открытию, будет направлена на погружение ребенка в профессию актера театра кукол, получение им основ актерского мастерства и кукловождения, раскрытие и развитие его творческого потенциала, эмоционального интеллекта, а также побуждение интереса к литературе и театру, снятие внутренней скованности и зажимов, создание уникального детского творческого объединения.

В программу студии вошли занятия по актерскому мастерству, основам кукловождения, пластике рук, сценическому движению в театре кукол, сценической речи, а еще мастер-классы по созданию театральной куклы и командообразованию.

Авторами программы и основными преподавателями станут главный режиссер театра Денис Казачук, режиссер-постановщик театра Олег Лабозин, а также педагог театра Елизавета Пруцкова.

Программа, которую предлагает студия, рассчитана на два года. Итогом занятий первого этапа, который пройдет с 10 сентября 2021 года по 30 мая 2022 года, станет отчетный класс-концерт студийцев.

Второй этап начнется 12 сентября 2022 года, а завершится – 30 мая 2023 года. Итогом занятий второго года обучения станет постановка спектакля.

Занятия в студии будут проходить в понедельник и четверг с 15 до 17 часов.

Набор в студию проходит по итогам прослушивания и собеседования. Так, первый тур прослушивания, куда могут войти чтение наизусть стихотворения, басни, прозы, песня, танец, пройдет 30 мая в 15 часов.