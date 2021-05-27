РИАМО - 27 мая. Телеведущий и доктор Александр Мясников не считает нужным вводить новые ограничения для тех людей, которые отказались вакцинироваться от коронавирусной инфекции, передает Nation News.

Он отметил, что не видит смысла рассуждать о справедливости отказа непривитым гражданам в чем-либо, так как ограничения по сути уже есть. Например, часть стран сейчас переходит к практике «иммунных паспортов», и людям, у которых есть такие документы, планируется позволять больше, чем непривитым.

Мясников подчеркнул, что вакцинация является необходимой мерой, которая доступна на сегодняшний день.

Ранее доктор посоветовал россиянам брать с него пример. Он регулярно обливается холодной водой, чтобы закалить организм.

Всего в России выявили 5 035 207 случаев Covid-19, умерли 120 002 человека с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 4 651 849 пациентов.

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