РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 мая. В городской больнице подмосковного Королева прошла первая операция на новом ангиографе, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Медицинское оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат установлен в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, он позволит проводить порядка 2 тыс. хирургических вмешательств в год.

«При сосудистой катастрофе, когда счет идет на минуты, очень важно оперативно оказать медицинскую помощь. Поэтому мы закупаем оборудование и открываем региональные сосудистые центры. Новая ангиографическая установка применятся для проведения диагностики и лечения пациентам с инфарктами, инсультами, тромбозами и другими опасными для жизни патологиями», - сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Аппарат позволяет проводить высокоточные контрастные исследования кровеносных сосудов, вен и артерий, а также выполнять малоинвазивные операции.

В перспективе отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения войдет в состав Регионального сосудистого центра, который планируется создать на базе больницы. Для работы на новом оборудовании врачи Королевской больницы прошли необходимое обучение.