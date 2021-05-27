РИАМО - 27 мая. В городском округе Шатура в четверг прогнозируется 4-й класс пожароопасности, объявлено экстренное предупреждение на территории, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Жителям следует ограничить выходы на природу, а также быть острожными с огнем. Помимо прочего, гражданам нельзя жечь костры на торфяниках, в хвойных молодняках, на местах, где подсохла трава, и на участках поврежденного леса.

Во время сжигания мусора рядом с лесом гражданам нужно учитывать, что расстояние от хвойных деревьев должно составлять не меньше 50 м.

Кроме того, запрещается выбрасывать на землю горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок.

Более 1,6 тыс объектов в Подмосковье находятся в зоне риска по природным пожарам>>