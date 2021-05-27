РИАМО - 27 мая. Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич считает губернаторскую премию для журналистов «Медиана» событием федерального значения. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Церемония награждения лауреатов первой премии губернатора Московской области «Медиана» в сферах средств массовой информации, интернет-блогов и социальных сетей прошла 26 мая. Многие из гостей церемонии начинали свой творческий путь в Подмосковье, здесь же добились первых профессиональных высот.

«Премию мы вручаем региональную. Но присутствие на церемонии главных редакторов уважаемых массовых, цитируемых изданий поднимает ее на серьезный уровень - мы можем говорить о федеральном уровне этой региональной премии», - сказала Юденич, которая также является членом экспертного совета премии.

Юденич вручила премию журналисту «Российской газеты» Ирине Рыбниковой за статью «Дом их мечты». В материале рассказывается история многодетной семьи, которой подмосковные власти помогли решить вопрос с жильем.

«Моя первая статья в газете «Ленинская Шатура» была о том, что в местном городском парке можно снимать фильмы ужасов без каких-либо дополнительных декораций. А сегодня мы пишем совсем другие заметки – открываются новые парки в Подмосковье, у области и Москвы все больше совместных проектов, которые делают жизнь всех нас лучше, комфортнее и удобнее», - сказала Рыбникова.

Директор некоммерческого партнерства содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» Станислав Козловский вручил специальные призы экспертного совета «Медианы» и «Викимедиа РУ» - «Свободные знания для Википедии». Ими награждены директор издательского дома «Подмосковье» Сергей Герасименко, Щелковского информагентства - Юрий Поздняков и Рузского информагентства – Ирина Кулакова.

Специальную премию Союза журналистов России глава подмосковного отделения Наталья Чернышова вручила руководителю мультимедийного проекта «Путь-дорога», заместителю главного редактора РИАМО Елене Богдашкиной. Проект посвящен туристическим маршрутам по Московской области, он предоставляет полезную информацию для путешественников.

Премию «Медиана» учредили для поддержки талантливых авторов, которые освещают перемены в Московской области. Отныне она будет вручаться ежегодно. Сбор заявок на соискание второй премии начнется в ноябре 2021 года.