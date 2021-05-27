РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. В настоящее время образовательные учреждения городского округа Люберцы обеспечены кадрами на 100%, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В настоящее время в городском округе на ниве просвещения трудятся 5 936 человек. В целом обеспеченность кадрами составляет 100%, из них молодых специалистов до 35 лет – 29%», – отметил Ружицкий.

Он уточнил, что в настоящее время в сеть образовательных организаций Люберец входят 86 учреждений: 40 школ, 42 детских сада, 4 организации дополнительного образования.

«Численность воспитанников детских садов составляет 19 120 детей. В общеобразовательных учреждениях численность обучающихся составляет 36 361 школьник. Во вторую смену обучаются 1 270 детей – это 3,5% от общего количества школьников горокруга», – добавил Ружицкий.