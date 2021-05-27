РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. В один из домов в Мытищах врезался микроавтобус, после чего загорелся, сообщается в Instagram-аккаунте Леонидовки (Химгородок).

По рассказам очевидцев, микроавтобус Ford Transit из 32 региона, груженый электросамокатами, самостоятельно, без водителя, покатился вдоль жилого дома, пересек улицу Академика Каргина, врезался в двухэтажный дом №28 и загорелся.

Кабина микроавтобуса выгорела полностью. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» сообщили, что причины возгорания неизвестны. Также не удалось установить, через какой промежуток времени после наезда на препятствие в микроавтобусе произошел пожар.