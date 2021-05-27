РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Труппа театра «Огниво» принимает участие во ll Международном фестивале «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС» в Махачкале, который проходит с 26 мая по 1 июня, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры муниципалитета.

В материале добавляется, что мытищинские кукольники прибыли в Махачкалу и уже приняли участие в пресс-конференции по случаю открытия фестиваля, который в этом году приурочен к 80-летию Дагестанского государственного театра кукол.

Группа «Огниво» на фестивале покажет спектакль «Поминальная молитва», который состоится 28 мая в 18:00.