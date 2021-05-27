РИАМО - 27 мая. Уже более 100 тыс. жителей Подмосковья предложили свои варианты по ремонту дорог в регионе на 2022 год, на этапе сбора предложений они оставили более 115 тыс. комментариев, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сбор заявок на будущий ремонт дорог идет в Подмосковье с 1 апреля по 31 мая. Осталось всего четыре дня, чтобы сделать свое предложение. Участки дорог, которые предложили на первом этапе, вынесут на голосование с 1 июля по 31 августа, которое уже точно наметит план работ.

«Больше всего предложений в ходе опроса по ремонту дорог оставили в Серпухове – более 3,9 тыс., в Раменском округе – свыше 3,8 тыс., в Сергиево-Посадском округе – более 3,4 тыс., в Чехове – почти 3,2 тыс., а в Ступине – около 3,1 тыс. Менее активно голосуют во Власихе, Протвине, Дзержинском и Реутове», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В 2021 году в Подмосковье планируют отремонтировать свыше 1,6 тыс. участков дорог общей протяженностью более 1,5 тыс. км, включая 430 дорог, которые внесли в план ремонта по результатам прошлых голосований на портале «Добродел», что составляет 25% от всего плана 2021 года.

На сегодняшний день в Подмосковье отремонтировали около 10% от общего плана ремонта дорог, это почти 90 дорог в 33 городских округах, протяженность отремонтированных участков составляет 134 км.