РИАМО - 27 мая. В рамках городской акции #ПобедимКовидВместе любой житель Реутова старше 60 лет может получить 1 тыс. рублей за прививку от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.
Для получения денежного вознаграждения сертификат будет необходимо предъявить по 30 июня 2021 года включительно в Фонд социальной поддержки населения по адресу: Реутов, ул. Новая, 3. Претендентам рекомендуют иметь при себе паспорт и данные ИНН и (или) реквизиты банковской карты.
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