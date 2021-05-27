РИАМО - 27 мая. В рамках городской акции #ПобедимКовидВместе любой житель Реутова старше 60 лет может получить 1 тыс. рублей за прививку от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Жители Реутова в возрасте старше 60 лет, прошедшие первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции в период с 27 мая по 12 июня 2021 года в поликлиниках №1 и №2 или в прививочном пункте Центра активного долголетия на улице Новой, 3, получат заверенный подписью врача и печатью лечебного учреждения сертификат, который дает право на получение приза в размере 1 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Для получения денежного вознаграждения сертификат будет необходимо предъявить по 30 июня 2021 года включительно в Фонд социальной поддержки населения по адресу: Реутов, ул. Новая, 3. Претендентам рекомендуют иметь при себе паспорт и данные ИНН и (или) реквизиты банковской карты.

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