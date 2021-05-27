РИАМО - 27 мая. Около 17 млн россиян получили первую прививку от коронавируса. О числе получивших первую прививку сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет Газета.ru.

Ранее Мурашко говорил о том, что ситуация с заболеваемостью вирусом в России остается напряженной. Изменить это поможет вакцинация.

В Роспотребнадзоре выразили мнение, что проходить вакцинацию от коронавируса нового типа придется ежегодно.

За последние сутки в России зафиксировано 9039 новых случаев коронавируса, из них 14,3% пациентов не имели проявлений Covid-19. Еще за сутки умерли 402 человека, полностью выздоровели 9759 пациентов.

С начала пандемии в стране было выявлено 5 035 207 случаев коронавирусной инфекции, скончались 120 002 пациента, врачи вылечили 4 651 849 человек.

В начале месяца президент РФ Владимир Путин говорил о том, что полностью привились от болезни более 21 млн человек.

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