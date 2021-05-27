РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. Сергиево-Посадская епархия Русской православной церкви передала Мытищинской городской клинической больнице сертификат на приобретение 900 комплектов посуды для пищеблока, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Вручение сертификата прошло в рамках освящения Пантелеимоновского храма, находящегося на прилегающей к Мытищинской ГКБ территории.

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома, совершивший освящение храма, поблагодарил принявшего в церемонии участие главного врача МГКБ Андрея Третьякова за вклад, который вносит больница в борьбу с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии здесь пролечено более 21 тыс. пациентов от пневмонии и Covid-19.

Третьякову также была вручена икона Луки Крымского, передал которую отец Дмитрий Владимирского храма Мытищ. В Пантелеимоновском храме служба идет ежедневно. Храмовая территория облагорожена.