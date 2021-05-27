РИАМО - 27 мая. Под руководством заместителя главы администрации Мытищ Михаила Година прошла встреча с председателями садоводческих товариществ городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На повестке дня стояла тема «дачной амнистии», газификация, регистрация объектов недвижимости, обеспечение пожарной безопасности и другие вопросы, ранее прозвучавшие в обращении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям области.

«В Мытищах на территории 107 СНТ находятся около 1,3 тысячи земельных участков с потенциально не зарегистрированными объектами. Причина – люди не знают о том, как нужно регистрировать имущество», – сказал Годин.

К председателям товариществ обратились с просьбой донести до собственников участков информацию о том, как происходит процедура регистрации имущества.

Директор филиала АО «Мособлгаз» «Север» Александр Ушаков рассказал о том, что в Подмосковье направят дополнительные средства на программу газификации, чтобы сделать ее доступнее для жителей. Как отметил губернатор Подмосковья, задача – сделать газификацию доступной.

«Государственная программа претерпит изменения. Будут направлены дополнительные ресурсы на то, чтобы дальше продолжать газифицировать наши территории», – отмечал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернаторская программа газификации населенных пунктов Московской области даст возможность подводить газ до границ земельного участка. О том, что за подводку газа до границ земельного участка люди платить не должны, отметил в своем послании президент России Владимир Путин.

По словам Ушакова, на территории Мытищ под программу попадет порядка 8,2 тыс. домов ИЖС, которые могут бесплатно провести газ до границ земельного участка. Для установки газового оборудования внутри участка можно заключить договор с любой организацией, выполняющей соответствующие работы.