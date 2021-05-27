РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мая. В Подольске тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО увеличится с 1 июля, сообщил регоператор МСК-НТ.

В соответствии с распоряжением комитета по тарифам и ценам Московской области № 294-Р от 18 декабря 2020 года с 1 июля текущего года стоимость коммунальной услуги в Чеховском кластере составит 800,52 рубля за кубометр.

Тариф на мусор оставался неизменным с 1 января по настоящее время. Он составлял 796,54 рубля за кубометр. В Чеховском кластере изменение составило всего 0,5 %, в то время как в других регионах Подмосковья стоимость услуги выросла примерно на 3-4%. При этом тариф регионального оператора ООО «МСК-НТ» по-прежнему остается одним из самых низких в Московской области.

С 1 июля также изменятся тарифы на остальные коммунальные услуги ЖКХ: тепло, электричество, газ, воду и стоки. Процент роста стоимости услуг в каждом муниципальном образовании отличается и зависит от объемов потребления услуг, реализации программ модернизации, уровня долгов потребителей.