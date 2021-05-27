РИАМО - 27 мая. В Москве передан под заселение 90-ый по счету дом в рамках программы реновации, всего же на сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 114 домов на 1,3 млн кв. метров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В столице в рамках программы реновации под заселение передана 90-я по счету новостройка», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что сегодня переселяются 38,9 тыс. участников программы из 260 старых домов, из них 30,7 тыс. москвичей уже переехали в новые квартиры.

«Продолжается строительство 173 объектов мощностью 2,8 млн кв. метров, еще 90 домов проектируется. Демонтировано на данный момент 50 старых зданий», — заключил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает порядка 1 млн человек.​