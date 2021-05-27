РИАМО - 27 мая. Люди, которые прошли полный цикл вакцинации от Covid-19 посредством препарата «Спутник V», не выделяют вирус, сообщает Федеральное агентство новостей.

Разработчики вакцины утверждают, что пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, не представляют опасности для тех, кто их их окружает. Подобного результата удалось достигнуть благодаря введению им двух компонентов вакцины.

«Спутник V» – это отечественная двухкомпонентная вакцина от Covid-19. Препарат разработали специалисты Центра им. Н. Ф. Гамалеи. Кроме того, препарат стал первой вакциной от коронавирусной инфекции, который зарегистрировали в мире.

Согласно результатам исследования, которое провело издание Lancet, эффективность вакцины равна 91,6%.

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