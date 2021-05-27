РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 мая. В библиотеке имени Дмитрия Кедрина прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню библиотечного работника, специалистам вручили благодарственные письма и грамоты, сообщается на сайте администрации городского округа.
Этот всероссийский праздник отмечается уже более 25 лет.
Благодарственными письмами и грамотами губернатора Московской области, главы Мытищ, совета депутатов округа и управления культуры были награждены лучшие сотрудники библиотек.
Он поблагодарил библиотекарей за их труд.
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