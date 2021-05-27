«Любовь к книге, это то, что навсегда останется с нами. Я сам являюсь активным читателем, читаю книги своим детям. В наш век многие перешли на электронные носители информации, но когда берешь в руки настоящую книгу, то погружение в мир литературы становится куда более глубоким. Тем более что мы с вами являемся носителями русского языка, на котором написаны самые замечательные произведения. Вы являетесь хранителями Великой культуры», - сказал председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.