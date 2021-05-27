РИАМО - 27 мая. «Семейную ипотеку» получили 100 семей из Подмосковья, все договора заключены со сниженным процентной ставкой, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«С момента начала реализации программы от жителей поступило 564 заявки, среди которых одобрены – 296. На сегодняшний день заключено 100 договоров ипотечного жилищного кредитования со сниженной процентной ставкой. Семьи могут приобрести квартиры на первичном рынке по договору долевого участия или купли-продажи от застройщика», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Она добавила, что в текущем году в реализации программы участвуют банки АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Альфа-Банк». Действовать программа будет до следующего года включительно.

Для того, чтобы попасть в число участников программы, одному из родителей, которые должны быть гражданами России, необходимо иметь регистрацию по месту жительства в Подмосковье, также нужно, чтобы место рождения и регистрация ребенка были в Московской области, а сам он родился не ранее первого дня прошлого года.

К важным условиям относится наличие у членов семьи собственности в РФ, а именно жилых помещений, площадь которых составляет не менее 18 кв. м на человека.

Программа разрешает суммировать федеральные и региональные льготы. Таким образом, россиянин может приобрести квартиру в Московской области под 6,5% годовых и отнять от процента три пункта по губернаторской программе. Помимо прочего, можно использовать средств материнского капитала за первого ребенка.

Для того, чтобы заполнить заявку, которую будут рассматривать от трех до десяти дней, уйдет около 15 минут. Сделать это, а также рассчитать кредит можно по ссылке: https://ipoteka-3.ru/.

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