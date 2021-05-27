РИАМО - 27 мая. Власти Москвы предоставят РЖД 11 земельных участков для реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном и Юго-Восточном округах, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что земельные участки ориентировочной площадью 0,22 га будут предоставлены ОАО «РЖД» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней.

Участки будут предназначены для реконструкции участка Московской железной дороги на Курском направлении Москва-Пассажирская-Курская (вкл.) – Москва-Товарная-Курская-Карачарово (искл.). Также в рамках проекта предусмотрено строительство дополнительных главных ж/д путей.

Сейчас рассматриваемые участки свободны от застройки. Данное решение направлено на улучшение транспортной инфраструктуры.

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