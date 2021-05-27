РИАМО - 27 мая. Перовский районный суд Москвы снял апелляционную жалобу адвоката Владимира Воронина по уголовному делу в отношении юриста ФБК (признан в РФ иноагентом - ред.) Любови Соболь, сообщает пресс-служба суда.

Ранее в Москве Соболь признали виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.

Уголовное дело возвращено мировому судье на судебный участок для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела судом апелляционной инстанции.

По данным СМИ, причиной возвращения дела стала процессуальная ошибка: судья Инна Шилободина «забыла рассмотреть замечания прокурора на протокол».

Ранее в этом году Симоновский суд столицы оштрафовал Соболь на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации митинга.