РИАМО - 27 мая. Многофункциональный комплекс «Солнце Москвы», который строится в районе ВДНХ рядом с самым высоким колесом обозрения в Европе, построили на 80%. Объект будет достроен во втором полугодии и открыт для посетителей одновременно с аттракционом, сообщили РИАМО в пресс-службе проекта.

«На текущий момент ведутся работы по устройству фасадов и витражному остеклению, установке лифтов и эскалаторов, а также эвакуационных и технических лестниц. Начался монтаж наружных дверей, продолжилась прокладка инженерных коммуникаций и внутренняя отделка. Через месяц начнется соединение МФК с посадочным вокзалом», — сказал главный инженер проекта Александр Комаров.

При строительстве МФК применялись экологичные и высокопрочные материалы, рекомендованные авторами проекта — всемирно известным дизайнерским бюро Chapman Taylor. Частью наружной отделки является энергоэффективное остекление, которое беспрепятственно пропускает солнечный свет, защищает помещение от перегрева и не выпускает теплый воздух наружу, тем самым улучшая микроклимат в помещениях.

Особое внимание при подготовке проекта уделили формированию инклюзивной среды. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья создан специальный маршрут, на котором не встретятся преграды в виде порогов, лестниц, узких проемов и закрытых дверей — все они будут с системами автоматического открытия. Подняться с первого на второй уровень можно с помощью лифтов.

В МФК также установлены касса с заниженным окном, портал для интеграции слухового аппарата с микрофоном кассира для слабослышащих и тактильные мнемосхемы для слабовидящих посетителей.

Многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» площадью 33 тыс. кв. м строится в районе южного входа ВДНХ. На его территории будут расположены многозальный кинотеатр, детский игровой центр, помещения под мастер-классы, выставки и открытые уроки, фуд-молл и рестораны, а также магазины.

МФК соединят крытым эскалатором с посадочным вокзалом, с которого будет осуществляться проход на колесо обозрения. Сроки строительства объекта - с четвертого квартала 2019 года по второе полугодие 2021 года.

Как идет строительство колеса обозрения на ВДНХ. ВИДЕО>>