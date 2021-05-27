РИАМО - 27 мая. С начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию три школы и семь детских садов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 2023 года в столице появится еще 180 новых школ и детских садов.
По словам Бочкарева, с 2011 года в городе открыли 440 объектов образования – 317 дошкольных учреждений и 123 школы. При этом 256 объектов построены за деньги государства, а 184 – за счет инвесторов.
В четверг Собянин посетил строящиеся школу и детский сад в составе ЖК «Испанские кварталы» в новой Москве и оценил быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и технологические возможности новых зданий.
Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>
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