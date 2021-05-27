РИАМО - 27 мая. Более 400 вентшахт собираются обновить в столице в этом году, устаревшие вентиляционные домики заменят на современные решетки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Шахты облицуют гранитом. Чтобы они лаконично вписывались в городскую среду, будут использовать несколько разновидностей данного камня.

Гранит устойчив к давлению, высоким нагрузкам, не боится непогоды и перепадов температуры.

«Вентиляционные шахты — важный элемент коллекторного хозяйства. Это «легкие» подземных объектов. Циркуляция воздуха — необходимое условие для бесперебойной работы подземных инженерных сооружений, где проходят важнейшие для жизнеобеспечения города коммуникации», — говорится в сообщении.